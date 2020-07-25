“الكاردينال” يقبل رجاءات أقطاب النادي ويستمر رئيساً للهلال

الخليج 365 : قبِل رئيس نادي الهلال “أشرف الكاردينال” المنتهية ولايته ، رجاءات عدد من أقطاب النادي على تمديد فترة مجلسه لمدة (4) شهور ، إلى حين إجازة النظام الأساسي للهلال ، و فتح باب العضوية ، و إعطاء التنظيمات الهلالية مهلة لبناء هياكلها بشكل جيد .

و علمت (المجهر) أن اجتماعاً حاشداً ضم عدداً من رؤساء و أمناء الهلال السابقين و أقطاب النادي انعقد أمس بمنزل المهندس مختار مكي بالرياض قد أقر بالإجماع استمرار الكاردينال لمدة (4) شهور

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