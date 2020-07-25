“عيال زايد يندبون حظهم”.. معهد واشنطن يكشف عن تخوف إماراتي كبير من تطبيق هذه الخطة!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشر معهد “واشنطن لسياسة الشرق الأدنى”، دراسة حديثه كشف فيها عن تخوف المسؤولين الإماراتيين من تطبيق إسرائيل خطة “الضم”، الذي تسعى لها جاهدة، خشية نسف المساعي التي يبذلونها للتطبيع مع تل أبيب.!

والدراسة أعدها كل من الباحث “داني سيترينوفيتش”، الذي خدم 25 عاما في مناصب قيادية متنوعة في وحدات الاستخبارات وجمع المعلومات الإسرائيلية، والباحث “هيثم حسنين” وهو زميل سابق في معهد واشنطن لعام 2016-2017، وتركز كتاباته على العلاقات الاقتصادية بين (إسرائيل) والدول العربية.

وقالت الدراسة إنه في السنوات القليلة الماضية، ازداد مستوى التعاون الاقتصادي والأمني غير المسبوق بين (إسرائيل) والإمارات العربية المتحدة، كما أن هناك بعثة دبلوماسية إسرائيلية موجودة داخل مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي، إضافةً إلى مكتب تجارة غير رسمي في دبي.

وخلال شهر مايو/أيار الفائت، وفق الدراسة، قامت شركة الاتحاد للطيران بتسيير أول رحلة تجارية مباشرة بين أبوظبي وتل أبيب من أجل تقديم المساعدات للفلسطينيين المتضررين من فيروس كورونا.

ولفتت الدراسة إلى أنه “بغض النظر عن الغرض من هذه الرحلة، فقد كشفت عن نوع التطبيع الممكن حدوثه في المرحلة المقبلة. وإذا كانت (إسرائيل) ترغب في خطوات إضافية من الطرف الآخر، فملاقاة الإمارات في منتصف الطريق هو استثمار طويل الأمد يجب على (إسرائيل) أخذه بعين الاعتبار إن لم يكن تبنّيه”.

غير أنه ومع كل مساعي التطبيع هذه، يرى الإماراتيون، وفق الدراسة، أن “في أي تحرّك، ولو رمزي، نحو حل الدولتين، تهديدًا جسيمًا على الأمن القومي الإماراتي وتعقيدًا لكافة المساعي التي تبذلها الإمارات منذ عقدَين لتحقيق الأمن الإقليمي، وهم يتوقعون قيام دولة واحدة تعاني من استقرار متزعزع للغاية وتحفل بالنزاعات، إلى جانب انتصار دعائي أولي.

ومن هذا المنطلق، بحسب الدراسة، “لم تتوانَ الإمارات عن توجيه تحذيرات علنية غير مسبوقة للإسرائيليين من تبعات ضم الأراضي، ففي 13 يونيو/حزيران، تصدّر السفير الإماراتي النافذ في الولايات المتحدة يوسف العتيبة عناوين الصحف حين نشر مقالا بالعبرية في صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية خاطب فيها الشعب الإسرائيلي مباشرةً حول مسألة الضمّ وتداعياتها المضرّة على العلاقات مع العالم العربي”.

ثم صدر في أعقاب هذا المقال بيانٌ بالعبرية عن المديرة في وزارة الخارجية “هند العتيبة”، طلبت فيه من الشعب الإسرائيلي إعادة النظر في خطط ضم الأراضي.