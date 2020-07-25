حفل بالدولار يشعل الخلافات بين فنانين

الخليج 365 :

تسبّب حفل أقيم في الخرطوم مؤخراً على شرف توت قلواك، مستشار رئيس دولة جنوب السودان، في خلافات بالجملة بين عدد من الفنانين، في ظل ارتفاع قيمة الحفل وحصول الفنان الذي يحييه على مقابل بالدولار.

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بدأت الترتيبات عبر مدير مكتب توت قلواك، لإقامة الحفل بفندق السلام روتانا بالخرطوم، وكان الوسيط أحد الفنانين الشباب الذي أبلغهم بالحفل والزمان والمكان، وبالفعل أقيم في وقته المحدد بحضور رجل السلام الجنوبي توت قلواك.

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شارك بالغناء في الحفل الفنان كمال ترباس الذي ردد أغنية خاصة بالسلام وتم منحه مبلغ 20 ألف دولار، وكذلك تغنّى الفنان أيمن دقلة بأغنية من كلمات السر قدور باسم (مرحباً بالسلام)، وشاركت كذلك الفنانة منى القوز، وعائشة الجبل وآخرون، مُنِحوا عدها مبالغ كبيرة.

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وردّد الفنان محمد عيسى، أغنية خاصة بمستشار الرئيس سلفاكير، توت قلواك تمجده بعنوان (تسلم توت) وتم منحه مبلغا ماليا كبيرا، فيما كان الفنان محمد عيسى حلقة وصل بين توت ومدير مكتبه وعدد من الفنانين الذين شاركوا بالغناء.

وأبلغت مصادر “السوداني” إن خلافاً عنيفاً نشب بين بعض الفنانين بسبب المال الذي مُنح لبعضهم ليتم تبادل الاتهامات بأن بعضهم غدر بزملائه وسبقهم بالذهاب ليلاً لمدير أعمال توت، لاستلام المال بنفسه دون علم الفنان الذي كان حلقة وصل بين مدير المكتب والفنانين.

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وأعلنت فنانة كبيرة عن غضبها الشديد لتجاوزها في الدعوة وتغييبها عن “مولد حصد الدولارات” وصبّت جام غضبها على الفنانين المقربين منها، ووصفتهم بـ(الخونة) وأكّدت لهم أنها بعلاقاتها يمكنها أن تصل إلى توت في الجنوب لإحياء حفل لوحدها.

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رئيس فريق الوساطة الجنوبية لمفاوضات السلام السودانية توت قلواك تربطه، علاقة مميزة ووطيدة مع الفنانين السودانيين كباراً وشباباً، وقد ظلّ يدعوهم على الدوام إلى زيارة عاصمة الجنوب جوبا، حيث مقر إقامته لإحياء عدد من الحفلات ومنحهم مبالغ مالية طائلة، لبّى جميعهم الدعوة وتسابقوا عليها وتكرّر الأمر كثيراً، فيما ظلّت العلاقة مميّزة بين توت قلواك والفنان جمال فرفور الذي سافر إلى جوبا في فترات ماضية عدة مرات، بدعوة من توت لإحياء عدد من الحفلات لتصبح العلاقة بينه وفرفور أسرية فيما ظل التواصل بينهما مستمراً حتى الآن.