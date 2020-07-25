هبوط مفاجئ في أسعار الدولار يثير قلق التجار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

هبطت أسعار الدولار على نحو مفاجئ في افتتاح معاملات السوق ليوم السبت 25 يوليو 2020م. وساد القلق وسط صغار التجار للإنخفاض، بإعتبار أن هذه الأيام تشهد حراكاً كبيراً. وقال أحد التجار خلال جولة لـ (الانتباهة أون لاين) بمنطقة السوق العربي وسط الخرطوم، أن أسعار الدولار تراجعت بصورة مفاجئة يوم السبت، وعزا ذلك لخطة مدروسة من كبار التجار لإمتصاص المعروض في السوق من عملات وتخزينها ليتم رفع أسعارها في مقبل الأيام. وأضاف: (هناك تجار يتعمدون خفض الأسعار في أيام كثرة المعروض، خاصة وأننا على أبواب عيد الأضحى المبارك وهناك كثير من المواطنين يرتادون السوق لتوفير احتياجات العيد بعد الارتفاع الكبير في أسعار خراف الأضاحي). وقال التاجر أنه تم تداول الدولار بـ (142) جنيهاً، الريال السعودي (38.40) جنيه، الدرهم الإماراتي 39.45 جنيهاً، اليورو (162) جنيهاً، الجنيه الإسترليني (180) جنيهاً، الريال القطري (39) جنيهاً، الجنيه المصري (9) جنيهات.