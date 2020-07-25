فرنسا توسع سلطات الشرطة في حملة على تجارة المخدرات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، جان كاستيكس، اليوم السبت، خططا لفرض غرامات فورية على بعض جرائم المخدرات، وسط مخاوف متزايدة من إنهاك الشرطة بعد سلسلة من الأحداث العنيفة في المناطق الحضرية.

وأعلن كاستيكس، الذي عينه الرئيس إيمانويل ماكرون في تعديل وزاري هذا الشهر، هذه الإجراءات خلال زيارة إلى نيس حيث أفادت تقارير بوقوع إطلاق نار كثيف قبل أيام دون سقوط مصابين، وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

وقال كاستيكس، الذي أعلن أيضا تعزيزات للشرطة في مدينة الريفيرا، إن العقوبات الجديدة ستسمح للشرطة “بتطبيق عقوبة فورية” والمساعدة في مكافحة تجارة المخدرات.

وجاء حادث إطلاق النار في نيس بعد اشتباكات في مدينة ديجون بشرق البلاد الشهر الماضي بين عصابات متنافسة ومقتل سائق حافلة في مدينة بايون الجنوبية الغربية.