التفاصيل الكاملة لبرمجة الدوري الممتاز

تمّ الفراغ من برمجة الأسابيع الأربع الأولى للدوري الممتاز بحسب رئيس اللجنة المنظمّة الفاتح باني ووفقًا لبرمجة الأسابيع التي فرغت منها لجنة المسابقات”، فإنّ مباريات الأسبوع الثالث عشر وفق صحيفة السوداني ستبدأ في التاسع عشر من أغسطس المقبل، بملاقاة الهلال الخرطوم ونظيره الخرطوم الوطني، فيما سيلعب المريخ الخرطوم أمام الفلاّح عطبرة، ويواجه الرابطة كوستي نظيره الوادي نيالا، وينازل الأهلي عطبرة منافسه الأهلي الخرطوم، فيما يلعب هلال كادوقلي أمام هلال الفاشر، ويلاقي الأهلي شندي نظيره الأهلي مروي، وينازل هلال الأبيض نظيره المريخ الفاشر.

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وضمن الأسبوع الرابع عشر، فسيلعب المريخ أمام هلال الأبيض، حي الوادي أمام الشرطة القضارف، الخرطوم الوطني يلاقي مريخ الفاشر، والأهلي شندي يقابل هلال كادوقلي، فيما يلعب الأهلي مروي أمام الأهلي عطبرة، ويلاقي حي العرب بورتسودان نظيره الفلاّح عطبرة، وسيلعب هلال الفاشر أمام الرابطة كوستي، وينازل الأهلي الخرطوم نظيره الهلال الخرطوم.

أمّا مباريات الأسبوع العاشر المؤجلة، فستلعب في السابع والعشرين من أغسطس، إذ يلاقي هلال الأبيض نظيره حي العرب بورتسودان، ويواجه الشرطة القضارف نظيره هلال الفاشر، ويلعب مريخ الفاشر أمام الأهلي الخرطوم، فيما ينازل الأهلي عطبرة نظيره هلال كادوقلي، ويواجه الفلاّح عطبرة الأمل عطبرة، ويلعب الرابطة كوستي أمام الأهلي شندي، فيما يقابل الهلال الخرطوم نظيره الأهلي مروي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )