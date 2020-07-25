جمال ريان يُخرس أكاديمياً إماراتياً تطاول عليه ويضعه في موقف لا يحسد عليه!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تصدى الاعلامي الفلسطيني الشهير، جمال ريان، مذيع قناة الجزيرة القطرية، لأكاديمي إماراتي تطاول عليه في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتطاول الاكاديمي الإماراتي، عبدالله المزروعي، على الاعلامي جمال ريان في تغريدة رصدتها “وطن”، قائلاً له :” جمال ريان، في ملياردير في إحدى الدول الأوروبية فاتح قناة باللغة العربية وأهدافها سب وعداء لقطر وفلسطين، يبحث عن مذيعين عرب، الراتب أضعاف أضعاف ما تستلمه من جزيرة الدوحة وباليورو أيضاً، إذا لك رغبة بالوظيفة أرسل لي CV وسوف أرسله لهم”.

فما كان من جمال ريان الا أن رد على الإماراتي المزروعي ملقناً إياه درساً لن ينساه ابداً..” الأقربون أولى بالمعروف، أرسل لهم cv حمد المزروعي، جمال ريان صاحب مبدأ، والمبادئ لا تباع ولا تشترى”.