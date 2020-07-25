رئيس أركان الجيش الإيراني يوجه رسالة هامة للعالم من داخل مصنع الدبابات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد رئيس أركان الجيش الإيراني الأدميرال، حبيب الله سياري، اليوم السبت، أن “جميع احتياجات الجيش يتم إنتاجها داخل البلاد”.

وخلال تفقده مصنع “الشهيد زرهرن” لتحسين وتطوير وصناعة قطع غيار الدبابات، قال الأدميرال سياري، “إننا في الجيش ننتج اليوم الدبابات وناقلات الجند وأنظمة الدفاع الجوي وأنواع مختلفة من السفن والطائرات”، مضيفاً، أن “هذه الإجراءات تأتي في سياق توجيهات سماحة قائد الثورة لقطع التبعية للخارج وأن نرفع إنتاجنا إلى المستوى الذي نغطي فيه حاجاتنا”، وذلك حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وأوضح أن “هذا المصنع يصنع أيضا الكثير من قطع الغيار للشركات المدنية من أجل مساعدتها على خفض اعتمادها على الخارج”، معتبرا “الاستفادة من المعدات المصنعة في الداخل بأنها تعد من عناصر قدرة الردع”. وأضاف، أن “نسبة عالية جدا من معدات الجيش تصنع اليوم محليا”.

وكان القائد العام للجيش الإيراني، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي: قال “إننا تمكنا من تطوير قدراتنا الدفاعية في مجال تعبئة القوى البشرية وتطوير الأجهزة المتقدمة، بما يتناسب ومستوى التهديدات، بل اجتيازه”.

ونقلت وكالة “إرنا”، مساء اليوم الأربعاء، عن موسوي أن قوة الدفاع الجوي الإيرانية تضطلع بمهام رئيسية، لكونها تقف في الخط الأمامي لساحات الدفاع عن البلاد، مشيرا إلى أن قدرات إيران الدفاعية تخطت مستوى التهديدات في شتى المجالات التعبوية، وامتلاك الأجهزة والمعدات العسكرية الحديثة.

وأفادت الوكالة بأن تصريحات موسوي جاءت خلال الزيارة التفقدية التي قام بها اليوم، مرافقا بقائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، العميد صباحي فرد، للأقسام المختلفة بوحدة الرد السريع التابعة لهذه القوة المسلحة في طهران.