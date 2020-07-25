عاجل.. توقيف أجانب شاركوا في احتجاجات إخوانية ضد الحكومة

السبت 25 يوليه 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 ألقت السلطات السودانية القبض على عناصر أجنبية شاركت في احتجاجات نظمتها جماعة الإخوان الإرهابية ضد الحكومة الانتقالية أمس الجمعة.

وقالت مصادر مطلعة لموقع "العين الإخبارية" الإماراتي إن قوات الأمن ألقت القبض على عناصر متطرفة أجنبية شاركت في مظاهرات دعت إليها جماعة الإخوان لإرباك المشهد السياسي في البلاد. Advertisements ومنذ الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير تحاول الجماعة الإرهابية وأنصارها التحريض ضد السلطات الانتقالية لكن كثير دعواتها للتظاهر انتهت بالفشل. وشكل السودان لجنة لتفكيك بنية التنظيم الإخواني المتغلغلة في مفاصل الدولة كما سن تشريعات لملاحقة قيادات الجماعة في قضايا فساد. وتضم لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين أعضاء من وزارة الدفاع والداخلية والعدل والحكم الاتحادي والمالية والمخابرات العامة وقواتالدعم السريع والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي وقوى الحرية والتغيير.

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