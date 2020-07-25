الأزرق يطالب بعودة لاعبيه الدوليين

التاريخ: 25-يوليو-2020
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جدد الهلال مطالبته لإدارة المنتخب الوطني بانضمام لاعبيه الي التدريبات استعداداً للمباريات القادمة في بطولة الدوري.
وقال مدير الكرة بالهلال الكابتن خالد الزومة بحسب صحيفة السوداني انهم ينتظرون عودة اللاعبين الدوليين مشيراً الي انه تمت مخاطبة المسؤولين باتحاد الكرة من اجل اعادة اللاعبين خاصة في ظل الاستحقاقات التي تنتظر الفريق.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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