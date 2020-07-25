المدربون .. حكاوي الملاعب وأسرار المهنة في العيد

استضافت قناة النيل الأزرق المدربين صلاح محمد آدم ومحسن سيد وكفاح صالح من خلال جلسة مطولة كشفوا خلالها الكثير من الحكاوي والأسرار حول التدريب في كرة القدم ،وأدارت مقدمة البرنامج ميرفت حسين حوارا شيقا ومطولا مع ثلاثي التدريب المعروف سيبث كاملا ضمن برمجة قناة النيل الأزرق لعيد الأضحي المبارك تضمن أسرار تذاع لأول مرة بلسان المدربين الذين عملوا بأندية القمة والممتاز

،وقال محسن سيد بحسب صحيفة السوداني أن تجارب المدربين الأجانب بالسودان فاشلة وغالبية الإدارات تتعاقد معهم لأجل إسكات الجماهير والخوف من الإعلام ،وغالبية المدربين الأجانب تأتيهم التشكيلة مكتوبة جاهزة ولايعارضون أطلاقا لأن عيونهم على الدولارات ولا يهمهم بناء الفريق وتحقيق البطولات. واعترف محسن بأرتكابه خطاء بالتعاقد مع فريقين في وقت واحد بسبب تمسك إدارة النادي به ،

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وقال كفاح أنه ارتكب ذات الخطأ لنفس السبب والغريب أن الفريق الأول كان الأشبال الدويم، والثاني الصبابي البحراوي . وكشف صلاح آدم سر لقب (الجنرال)، وقال إن ذلك يرجع لخلفية عمله السابق بجهاز الأمن والجيش . وتحدث عن تجربته مع تدريب الهلال وسرد الكثير من الحكاوي والأسرار والمواقف الطريفة ،وستبث الاستضافة ضمن برمجة قناة النيل الأزرق خلال أيام العيد المبارك.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )