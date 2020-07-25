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الوفد الاتحادى ينهي مهمته فى شمال دارفور بنجاح

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 25-يوليو-2020

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الوفد الاتحادى ينهي مهمته فى شمال دارفور بنجاح

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أنهي الوفد  الإتحادي برئاسة إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي مهمته بشمال دارفور بعد أن نجح في حل مشكلات المواطنين المعتصمين في فتابرنو وكتم وكبكابية، والاستجابة لمطالبهم ووضع آليات للتعايش السلمي وحل النزاعات بتلك المناطق ووصل الوفد قبل قليل الي ولاية جنوب دارفور لمعالجة بعض المشاكل القبلية في منطقة قريضة.

ويضم الوفد بحسب الوكالة الرسمية ( سونا ) الفريق الركن مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي،ووزير الشئون الدينية والاوقاف نصر الدين مفرح، والفريق عبد الرحيم دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع، ومولانا اسماعيل التاج والأستاذ طه عثمان وعدد من ممثلي الحرية والتغيير.

 الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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