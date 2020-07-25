بشرى سارة لجماهير الهلال.. الأرباب صلاح يعود للسودان

التاريخ: 25-يوليو-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة تفيد مصادر بأن السيد صلاح إدريس رئيس نادي الهلال الأسبق قد أنهى كافة مشاكله المالية بالمملكة العربية السعودية. Advertisements وقد قرر الأرباب العودة إلى أرض الوطن بعد رحلة اغتراب امتدت لأعوام، إلا أنه كان متابعاً لكافة الأحداث الجارية في الساحة وأمن الأرباب على أن الهلال هو عشقه الأبدي وأن بعده طيلة السنوات الماضية كان بغير إرادته وأنه بحسب صحيفة الدار، سوف يعود إلى أرض الوطن خلال الفترة القادمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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