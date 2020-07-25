وفاة مواطن برصاصة لحظة نظافته للسلاح

التاريخ: 25-يوليو-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة دون بلاغ بقسم شرطة الصناعات بالسوق الشعبي نتيجة وفاة أحد المواطنين لحظة نظافته للسلاح الذي يملكه بامتداد بيت المال. Advertisements وقامت شرطة مسرح الجريمة وشعبة مباحث الصناعات بعمل اللازم، حيث نقل جثمان المواطن المتوفي إلى مشرحة أم درمان وقام البروف جمال يوسف مدير المشرحة باتخاذ كافة الإجراءات الفنية، وبحسب صحيفة الدار، تم تسليم الجثمان لذويه لمواراته الثرى. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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