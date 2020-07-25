براءة أجنبي من اتهام بمقتل طالبة طب وإصابة زميلتها بالعمى

التاريخ: 25-يوليو-2020
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أصدرت محكمة الخرطوم وسط برئاسة القاضي المعز أحمد العبيد حكماً يقضي ببراءة أجنبي ذو أصول عربية وإدانة آخر من ذات الأصل في قضية وفاة طالبة طب وإصابة زميلتها بالعمى.
وجاء قرار المحكمة في وزن البينة بعد سماع القضية كاملة وأكدت في قرارها حول براءة المتهم الثاني لضعف البينات المقدمة فيما جاءت الإدانة في مواجهة الأول بالقتل الخطأ مشيرة للاكتفاء بالمدة التي قضاها بالحبس لثلاث وعشرون شهراً وأمرت بإطلاق سراحه.
ووفقاً للتفاصيل الأولية بحسب صحيفة الدار، عندما أحضرت فتاتان إلى المستشفى بحالة حرجة من الإعياء الشديد وشك بأنهما تناولتا مادة سامة وأثناء الفحوصات توفيت إحداهما، وبتحريات الشرطة اتضح أنهما كانتا برفقة أجنبيان من ذو الأصول العربية لتعدل مادة الاتهام من الوفاة في ظروف غامضة إلى القتل العمد، حيث جاء قرار المحكمة أعلاه. مثل الدفاع عن المتهم الأول الأستاذ أحمد أبو عاقلة وعن المتهم الثاني هند عوض.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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