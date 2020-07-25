“صاحب مخبز” يروي تفاصيل إصابته بمسدس وهروب المتهم

التقت مصادر بصاحب المخبز الذي أصابه أحد الأشخاص وهرب بعربته ليقوم صاحب المخبز بتدوين بلاغ بالنيابة والتحري معه بقسم شرطة الصافية للإدلاء بأقواله أمام المتحري وتدوين إفادات شهود الاتهام.

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وأوضح صاحب المخبز بأنه كان يتابع سير العمل في مخبزه بمنطقة شمبات ولاحظ قيام أحد المتهمين بإحضار عدد من الأطفال لأخذ أكبر كمية من الخبز، ليدور نقاشاً حول ذلك مما أدى إلى قيام المتهم بإصابته بمؤخرة المسدس مسبباً له الأذى الجسيم.

وبحسب صحيفة الدار، أكد صاحب المخبز بأنهم قد تحصلوا على معلومات هامة عن هوية المتهم ومكان عمله وسوف يقوم بمتابعة الإجراءات مع الشرطة بالقبض على المتهم حتى يأخذ القانون مجراه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)