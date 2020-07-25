نشرت وسائل إعلام محلية سودانية، صوراً لمقبرة جماعية يرجح أنها لجثامين 28 ضابطاً قتلهم نظام الإخوان البائد ودفنهم فيها عام 1990.



وكانت السلطات السودانية قد عثرت في مقبرة جماعية بمدينة أم درمان قبالة العاصمة الخرطوم، على رفات 28 ضابطاً، وقالت النيابة العامة، في بيان: إن البيانات تشير إلى أن المقبرة هي التي ووريت فيها جثامين الضباط الذين تم قتلهم ودفنهم بصورة وحشية، مضيفة: وعقب جهد استمر لمدة 3 أسابيع، فإن النيابة العامة عبر فريق مهني متميز مكون من 23 خبيراً من المتخصصين في المجالات المختلفة، ووفقاً للبيانات التي توافرت لدى لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام ؛للتحقيق في مقتل 28 ضابطاً في رمضان من العام 1990 تمكنت النيابة العامة من العثور على المقبرة الجماعية.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. أول صورة لمقبرة "ضباط السودان" في عهد البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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