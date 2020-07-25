عاجل.. تعرف على موعد عودة مدرب المنتخب الأول للسودان

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السبت 25 يوليه 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أكملت لجنة المنتخبات الوطنية السودانية، الترتيبات اللازمة لعودة مدرب المنتخب الأول، الفرنسي هوبير فيلود.
جاء ذلك بعد مجهود مضاعف من لجنة المنتخبات الوطنية، لمدة أسبوعين، بسبب توقف حركة الطيران بين الدول، بعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، مما حال دون وصول المدرب.
وبحسب لجنة المنتخبات الوطنية، فإن فيلود، سيصل السودان، الأحد المقبل، علمًا بأنه سيحط رحاله في الإمارات، قبل الوصول للعاصمة الخرطوم، والإشراف على مران صقور الجديان.
وكان فيلود قد غادر السودان، قبل نهاية مارس/آذار الماضي، بسبب توقف النشاط الكروي بسبب الوباء العالمي.
يذكر أن منتخب السودان، خاض صباح اليوم السبت، مرانًا جديدًا، على ملعب أكاديمية تقانة لكرة القدم، تحت إشراف المدرب العام خالد بخيت.
وقرر خالد بخيت، تخفيف الأحمال على اللاعبين، بخوض حصة تدريبية واحدة، عصر الغد.
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