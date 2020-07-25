عاجل.. السودان يسلم قيادة قوات شرق أفريقيا لرواندا في دورة جديدة

وسط حضور تقدمه ممثل لوزارة الدفاع الأثيوبية إلي جانب القائم بأعمال سفارة السودان بأديس أبابا والملحقين العسكريين للدول الأعضاء جرت أمس الأول بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وبمقر قيادة قوات شرق أفريقيا (إيساف) مراسم التسليم والتسلم لمهام ومنصب قائد القوات بين اللواء الركن علاء الدين عثمان ميرغني (السودان) والعميد فنست قاتاما من (رواندا) في دورة جديدة .



الجدير بالذكر أن اللواء الركن علاء الدين كان قد تم إختياره ليشغل المنصب بواسطة مجلس وزراء دفاع إقليم شرق أفريقيا في مارس ٢٠١٧ بيوغندا وخلال فترة توليه القيادة إستضاف السودان التمرين الميداني للآيساف وعدد من الفعاليات والإجتماعات التي أسهمت في تطوير القوات وإكتمال منظومتها ويشارك السودان ضمن دول الإقليم في تجهيز هذه القوات للتدخل السريع ومجابهة الإزمات والمخاطر الأمنية بمكونات عسكرية وشرطية ومدنية.

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