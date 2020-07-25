رئيس حزب البعث العربي: والي الشمالية”مؤتمر وطني” ولا علاقة لها بالثورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتقد رئيس حزب البعث العربي عضو الحرية والتغيير التيجاني مصطفى، ما اسماه تقديم حزب المؤتمر السوداني لوالٍ في الشمالية لا يملك قواعد فيها، وترشيحه لسيّدة انضمت له قبل أيامٍ، وقال إنّه معروف عنها انتماؤها لحزب المؤتمر الوطني المخلوع، ولا علاقة لها بالثورة.

وقال مصطفى في تصريحاتٍ لصحيفة الصيحة الصادرة اليوم”السبت”، إنّ الترشيحات التي تمّت لم تنل موافقة كتلة الإجماع الوطني، وتمثّل مجموعة تسلّقت وقريبة من حمدوك وتملي عليه اختياراتها الشخصية.

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وأضاف بأنّهم في حزب البعث ومنذ وقتِ مبكّر، رفضوا الطريقة التي تتعامل بها المجموعة التي تمثّل الإجماع الوطني.

ورأى أنّ الترشيحات تمّت بمحاصصاتٍ واضحة وجزء كبير منها ليس في مستوى المسؤولية.

وذكر مصطفى أنّ ممثلي قوى الإجماع الوطن تمّ اختيارهم من وراء ظهرهم ويعملون الآن لمصلحة أحزابهم.