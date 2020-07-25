خالد مصطفى آدم : إغلاق الشوارع بشمال كردفان رفضَا لتعييني لا يزعجني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكّد والي شمال كردفان خالد مصطفى آدم أنّ من أغلقوا الشوارع بالمتاريس وأحرقوا اللساتك احتجاجًا على تعيينه مارسوا حق دستوري في الدولة المدنية.
وقال مصطفى إنّ الحراك المناهض لتعيينه لا يزعجه لأنّ من الطبيعي أنّ لا ينال رضا الجميع.
وأشار في تصريحاتِ بحسب صحيفة التيّار الصادرة اليوم”السبت” إلى أنّ ترشيحه تمّ عبر مركزية قوى الحرية والتغيير على مستوى المركز والولاية.
وأضاف” كنا خمسة مرشحين وعملية الترشيح مرّت بعمليات فحص دقيقة”.
وقال خالد إنّ إجراء الترشيح كان صحيحًا وديمقراطيًا وقوى الحرية والتغيير بالولاية أصدرت بيانًا رحّبت بتعيينه.
وأتمّ” القوى المعارضة لتعييني ستأخذ حظها من الاهتمام والرعاية”.
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