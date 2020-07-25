صورة للمقبرة المشتبه في احتوائها على رفات ضباط رمضان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بدأت، السبت، أعمال نبش في المنطقة التي يعتقد أنها تحوي رفات الضباط. ونشرت موع العربية نت نقلاً عن وسائل إعلام صوراً لأول مرة لتلك المنطقة. وأعلنت النيابة العامة في بيان نشر في ساعة من مساء الخميس أنها عثرت في مقبرة جماعية بمدينة أم درمان، على رفات يشتبه في أنها للضباط الذين أعدموا في رمضان عام 1990 لتنفيذهم محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس في حينه عمر البشير. وقالت النيابة العامة في بيانها انها تمكنت من العثور على مقبرة جماعية، تشير البيانات إلى أنها من الراجح أن تكون هي المقبرة التي ووريت فيها جثامين الضباط الذين تم قتلهم ودفنهم فيها بصورة وحشية”، لافتة إلى أن تحديد مكان هذه المقبرة تم “عقب جهد استمر لمدة 3 أسابيع. واستكملت النيابة إجراءات النبش بمشاركة جهات مختصة في الطب العدلي ودائرة الأدلة الجنائية وشعبة مسرح الحادث، مؤكدة لأسر الضباط أن الجريمة لن تمر من دون محاكمة عادلة.