محمد بشير الدولي.. (تعال هنا)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فرغ الفنان محمدر بشير الشهير بـ “الدولي” من عمل غنائي جديد بعنوان “تعال هنا” من كلمات والحان احمد كوستي، حيث وجد العمل انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وقبولاً كبيراً من معجبي الفنان محمد بشير. وحقق أعلى نسبة مشاهدة، بحسب صحيفة السوداني. فيما يرتب الدولي للإطلالة على جمهوره خلال عيد الأضحى المبارك عبر قناتي الهلال والسودان لتقديم عدد من الأعمال الجديدة والمسموعة.

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