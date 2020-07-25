بلاغات في مواجهة فنان شهير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أفادت مصادر مؤكدة بأن شاعر شاب معروف سيشرع في مقاضاة المطرب طه سليمان خلال الأيام القليلة القامة، وذلك عقب ترديده لإحدى أعماله الفنية وبثها داخل إحدى الفضائيات الأكثر مشاهدة. وأكدت المصادر أن العلاقة بين الشاعر والمطرب متوترة منذ وقت طويل، وبحسب صحيفة المواكب، الفترة الماضية شهدت خلافات ونقاشات بين الطرفين.

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