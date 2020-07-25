هاجر كباشي تطل في العيد عبر النيل الأزرق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجلت قناة النيل الأزرق سهرة خاصة مع الفنانة هاجر كباشي بعد عودتها من المهجر قدمت خلالها مجموعة من اغنياتها المسموعة والجديدة. جمهورها وحرمتها من تقديم الاغنيات الجديدة الى جانب العديد من الموضوعات المختلفة وستبث السهرة بحسب صحيفة السوداني، خلال ايام عيد الاضحى المبارك على قناة النيل الازرق.

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