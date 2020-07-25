المُجرب لا يُجرب في الهلال ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• أعلن تنظيم (هلال المستقبل) بقيادة الامين البرير خوض معركة انتخابات الهلال القادمة ..
• الانتخابات أصبحت أكثر اشتعالاً بدخول (هلال المستقبل) ..
• هناك (فجر الغد) بقيادة محمد عثمان الكوارتي أعلن مبكرا عن موقفه ..
• الخندقاوي لم يحدد موقفه حتى اللحظة ..
• الباب مازال مفتوحا لظهور المزيد من التنظيمات الهلالية في سباق الانتخابات ..
• كل ذلك من مصلحة الهلال ..
• انها اجواء الديمقراطية التي اشتهر بها نادي الهلال ..
• هناك أمر مهم للغاية ..
• أجد نفسي تماماً مع مقولة (المُجرب لا يُجرب) ..
• أقصد بذلك رفض عودة اي شخص عمل سابقا في رئاسة الهلال ..
• يجب منح الفرصة لاداري آخر يقدم للنادي افكاره وخططه من أجل التطوير ..
• اذا كان تنظيم (هلال المستقبل) سوف يخوض الانتخابات بأسماء جديدة ، سوف نرحب بذلك دون شك ..
• اما اذا كان عازم على ترشيح البربر للرئاسة من جديد ، لن تجد هذه الخطوة اي ترحيب ..
• نتذكر جيدا فترة البرير السابقة كيف كانت ..
• شهدت العديد من الاخفاقات أبرزها شطب القائد التاريخي لنادي الهلال هيثم مصطفى ..
• التاريخ لن يُسقط تلك الخطوة منذ ذاكرة الاهلة ..
• تسبب في حزن كبير لـ(شعب الهلال) ..
• وأيضا لن ينسى احد الطريقة التي غادر بها البرير نادي الهلال ..
• البرير حصل على فرصته في تقديم ما لديه قبل سنوات عندما جلس على رئاسة الهلال ..
• لا أظن ان لديه اي جديد يقدمه للهلال في الفترة القادمة ..
• وفي ذات الوقت لن نمانع ترشح أسم جديد للترشح لرئاسة النادي ..
• الهلال في مرحلة تغيير ..
• ونحتاج لأفكار جديدة ..
• ليس هناك داعٍ للعودة الي الخلف ..
• يجب طي مرحلة الرؤوساء السابقيين ..
• سوف نرحب بهم في استشارية النادي ..
• التغيير قادم الي الهلال ..
• نحن الهلال بنريدو جد ..
((صمت اخير)) ..
• أكيد بكرة أحلى وأجمل ..
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