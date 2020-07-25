المُجرب لا يُجرب في الهلال ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• أعلن تنظيم (هلال المستقبل) بقيادة الامين البرير خوض معركة انتخابات الهلال القادمة ..

• الانتخابات أصبحت أكثر اشتعالاً بدخول (هلال المستقبل) ..

• هناك (فجر الغد) بقيادة محمد عثمان الكوارتي أعلن مبكرا عن موقفه ..

• الخندقاوي لم يحدد موقفه حتى اللحظة ..

• الباب مازال مفتوحا لظهور المزيد من التنظيمات الهلالية في سباق الانتخابات ..

• كل ذلك من مصلحة الهلال ..

• انها اجواء الديمقراطية التي اشتهر بها نادي الهلال ..

• هناك أمر مهم للغاية ..

• أجد نفسي تماماً مع مقولة (المُجرب لا يُجرب) ..

• أقصد بذلك رفض عودة اي شخص عمل سابقا في رئاسة الهلال ..

• يجب منح الفرصة لاداري آخر يقدم للنادي افكاره وخططه من أجل التطوير ..

• اذا كان تنظيم (هلال المستقبل) سوف يخوض الانتخابات بأسماء جديدة ، سوف نرحب بذلك دون شك ..

• اما اذا كان عازم على ترشيح البربر للرئاسة من جديد ، لن تجد هذه الخطوة اي ترحيب ..

• نتذكر جيدا فترة البرير السابقة كيف كانت ..

• شهدت العديد من الاخفاقات أبرزها شطب القائد التاريخي لنادي الهلال هيثم مصطفى ..

• التاريخ لن يُسقط تلك الخطوة منذ ذاكرة الاهلة ..

• تسبب في حزن كبير لـ(شعب الهلال) ..

• وأيضا لن ينسى احد الطريقة التي غادر بها البرير نادي الهلال ..

• البرير حصل على فرصته في تقديم ما لديه قبل سنوات عندما جلس على رئاسة الهلال ..

• لا أظن ان لديه اي جديد يقدمه للهلال في الفترة القادمة ..

• وفي ذات الوقت لن نمانع ترشح أسم جديد للترشح لرئاسة النادي ..

• الهلال في مرحلة تغيير ..

• ونحتاج لأفكار جديدة ..

• ليس هناك داعٍ للعودة الي الخلف ..

• يجب طي مرحلة الرؤوساء السابقيين ..

• سوف نرحب بهم في استشارية النادي ..

• التغيير قادم الي الهلال ..

• نحن الهلال بنريدو جد ..

((صمت اخير)) ..

• أكيد بكرة أحلى وأجمل ..