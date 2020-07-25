انتقادات لاذعة للمطرب الشريف “الفحيل”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المطرب شريف الفحيل عقب تصويره لعمل على طريقة الفيديو كليب، وشن متابعو المواقع هجوماً كثيفاً عليه، بسبب الازياء التي ارتداها هو والحسناوات المرافقات له وذكروا بأنها غير مناسبة. وبحسب صحيفة المواكب، اكتفى الفحيل بالصمت وعدم التعليق.

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