الخليج 365:

أكد قائد متحرك استعادة الحق رئيس اللجنة المكلفة باسترداد الأموال المنهوبة العقيد موسي عبودة في تصريح صحفي (الجمعة ) أن قوات الدعم السريع من واجبها حماية المواطن والمحافظة على ممتلكاته لافتاً الى ان المتحرك قضى 30 يوم في ملاحقة المتفلتين حتى استطاع استرداد بعض الأموال المنهوبة الى أصحابها.

وأوضح عبودة أن المتحرك بذل جهود جبارة حتي تمكن من استرداد جزء كبير من المال المنهوب حيث تم استرداد عدد ( 1040) رأس من الضأن سلمت الى أصحابها ، إضافة الى 930 رأس أخرى (مضمَنة) تُسلم الى أصحابها لاحقاً ، وقال ان متحرك استعادة الحق يعمل بتوجيهات مباشرة من قائد ثاني الدعم السريع الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو.

من جانبه أشاد قائد ثاني استخبارات قوات الدعم السريع العقيد الركن يوسف البلوله يوسف بجهود قوات الدعم السريع قطاعي الجنينة والطينة ولجنة استعادة المال المنهوب بقيادة العقيد موسي عبودة وأعيان من الإدارة الأهلية بغرب دارفور على دورهم المشهود في إعادة الحق لأصحابه ، مؤكدا جاهزية القوات في التصدي وحسم كافة التفلتات في الولاية .

وقال البلوله أن متحرك استعادة الحق سيستمر في ملاحقة المتفلتين حتي يسترد كل الأموال المنهوبة الى أصحابها .

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كانت هذه تفاصيل خبر الدعم السريع تسترد (1970) رأس من الضأن منهوبه من شمال مدينة الجنينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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