ابراهيم الشيخ: الولاة الجدد يؤدون القسم بالاثنين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير ابراهيم الشيخ أن اداء القسم لولاة الولايات سيكون يوم الاثنين القادم ..

ورفض ابراهيم الشيخ التعليق حول محاصصة الاحزاب للولايات، وقال ردا على سؤال حول كيفية اختيار الولاة عن طريق المحاصصة السياسية وليس بالكفاءة، و(هل كون الشخص المختار سياسيا لا يعني انه كفء ؟)

واثارت تسمية الولاة جدلا كبيرا في الشارع السوداني ووسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد ورافض السوداني

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