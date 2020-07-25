حادث مفجع.. مقتل نظامي بطعنة سكين

التاريخ: 25-يوليو-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة سدد أحد المتهمين طعنة في البطن بجوار فم المعدة لنظامي وكيل عريف طيفور منصور مما أدى لوفاته متأثراً بإصابته. وفور ابلاغ شرطة دار السلام غرب تحرك أفرادها صوب موقع الجريمة بمنطقة دار السلام مربع 39 وتمكنوا من القبض على صديق القتيل، فيما قامت شرطة مسرح الجريمة بعمل كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال جثمان النظامي القتيل. Advertisements وبأورنيك 8 الجنائي نُقل جثمان النظامي إلى مشرحة أم درمان، بأمر تشريح صادر من النيابة تم تشريح الجثمان على يد البروف جمال يوسف مدير المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة. وبحسب صحيفة الدار، قامت الإدارة الفنية بالمشرحة بتسليم الجثمان لذويه لمواراته الثرى. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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