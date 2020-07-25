تجمّع المهنيين السودانيين يرسل وفدا إلى جوبا للقاء الحلو

التاريخ: 25-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة غادر وفدٌ من تجمّع المهنيين السودانيين إلى مدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان أمس، لإجراء لقاءات مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. Advertisements وضم الوفد بحسب بيان للتجمع، الفاتح حسين د. إسراء إسماعيل د. صلاح الدين جعفر، وتمتد الزيارة لبضعة أيام للتباحث حول آفاق العمل المشترك ودعم المطالب الشعبية بإحلال السلام الشامل وترسيخ التحول الديمقراطي. وقال البيان بحسب صحيفة السوداني، إن اللقاءات تأتي بين تجمع المهنيين والحركة الشعبية بقيادة الحلو، باعتبارها فصيلًا مهمًا على خارطة قوى الثورة السودانية الحية، وصاحبة تاريخ عامر بالتضحية والنضال لأجل مبادئ المواطنة والعدالة، وشريك أصيل في بناء السلام المستدام. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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