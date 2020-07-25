الولاة الجدد يؤدون القسم بالاثنين

كشف الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير ابراهيم الشيخ لمصادر أن أداء القسم لولاة الولايات سيكون يوم الاثنين القادم .

ورفض ابراهيم الشيخ التعليق حول محاصصة الاحزاب للولايات، وقال رداً على سؤال حول كيفية اختيار الولاة عن طريق المحاصصة السياسية وليس بالكفاءة، و(هل كون الشخص المختار سياسياً لا يعني انه كفء؟)

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وبحسب صحيفة السوداني، أثارت تسمية الولاة جدلاً كبيراً في الشارع السوداني ووسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد ورافض.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)