رئيس اللجنة القانونية يُوضِّح موقفهم من مجلسي القمة

أوضح محمد جلال نائب رئيس اتحاد الكرة السوداني، رئيس اللجنة القانونية، موقفهم من انتهاء فترة مجلس الهلال وحراك سحب الثقة من مجلس ادارة نادي المريخ.

وقال محمد جلال في حديثه لبرنامج عالم الرياضة في تلفزيون السودان القومي، ان عقد الجمعيات العمومية في ظل جائحة كورونا غير ممكن، مبيناً ان مجلس الهلال مستمر ولا يمكن اقامة جمعية “سحب ثقة” في المريخ وفقاً لقرار اتحاد الكرة بتعليق الجمعيات.

وأضاف جلال: المريخ يُدار وفقاً للنظام الأساسي 2008، وبعد تسليم مذكرة سحب الثقة يمنح المجلس 30 يوماً من اجل إقامة الجمعية، بعد مراجعته لاستيفاء المُوقِّعين على المذكرة للشروط، وفي حال لم تقم الجمعية رغم صحة إجراءات المذكرة سيتدخل الاتحاد بعد مرور 30 يوماً لإلزام النادي بإقامتها.

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وذكر محمد جلال بحسب صحيفة الصيحة، ان وضع كورونا لو استمر لا يمكن إلزام مجلس المريخ بإقامة جمعية سحب الثقة حتى بعد مرور 30 يوماً على استلام المذكرة، وسيكون الخيار الانتظار حتى انتهاء كورونا. وأكد احترامهم لوزارتي الرياضة والصحة في السودان، وأن خطواتهم التي قاموا بها في الفترة الماضية هي من أجل تسيير النشاط. وأثنى جلال على التعاون الكبير الذي وجدوه من وزارة الرياضة ممثلة في وكيل الوزارة ايمن سيد سليم، وقال: نتمنى أن نُواصل بنفس الشراكة بين الاتحاد ومؤسسات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)