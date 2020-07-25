التاريخ: 25-يوليو-2020
0 مشاهدة
نظم اللاجئون السودانيون في معسكر أغاديز بالنيجر أمس، وقفات احتجاجية لليوم الثالث على التوالي رفضاً للبقاء في المعسكر الذي يقع في الصحراء .
وأشار اللاجئون إلى تعرضهم للتعذيب والاعتقالات والعنف الجسدي المتكرر والاستدعاءات المتكررة من الشرطة .
ونوهوا إلى بيئة المعسكر القاسية مع الغبار والأتربة وارتفاع درجات الحرارة مما أدى لتفشي الأمراض المزمنة .
وأشاروا إلى صرف الجهات الصحية للأدوية بدون تشخيص، مشيرين بحسب صحيفة السوداني، إلى التجاهل التام للحالات الإنسانية مثل المرضى والمعاقين .
وقالوا إنهم يتعرضون إلى تهديدات دائمة من الجهات المشرفة على المعسكر. وطالبوا الجهات المسئولة بنقلهم إلى معسكرات أخرى .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اللاجئون السودانيون بالنيجر يحتجون لليوم الثالث رفضاً للبقاء في الصحراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.