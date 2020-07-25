اللاجئون السودانيون بالنيجر يحتجون لليوم الثالث رفضاً للبقاء في الصحراء

نظم اللاجئون السودانيون في معسكر أغاديز بالنيجر أمس، وقفات احتجاجية لليوم الثالث على التوالي رفضاً للبقاء في المعسكر الذي يقع في الصحراء .

وأشار اللاجئون إلى تعرضهم للتعذيب والاعتقالات والعنف الجسدي المتكرر والاستدعاءات المتكررة من الشرطة .

ونوهوا إلى بيئة المعسكر القاسية مع الغبار والأتربة وارتفاع درجات الحرارة مما أدى لتفشي الأمراض المزمنة .

Advertisements

وأشاروا إلى صرف الجهات الصحية للأدوية بدون تشخيص، مشيرين بحسب صحيفة السوداني، إلى التجاهل التام للحالات الإنسانية مثل المرضى والمعاقين .

وقالوا إنهم يتعرضون إلى تهديدات دائمة من الجهات المشرفة على المعسكر. وطالبوا الجهات المسئولة بنقلهم إلى معسكرات أخرى .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)