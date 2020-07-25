حظر السفر .. الخرطوم لا يمكن الوصول إليها حالياً

بعد أن استبشر الناس برفع الحظر الصحي جزئياً والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية والتضرر الكبير الذي شهده أبناء الولايات المختلفة لما يقارب الـ(100) يوم وصعوبة التنقل والمواصلات الداخلية جاء أخيراً قرار منع السفر من والى الولايات مما الحق بأضرار بالغة لأبناء الولايات بعد تمديد الحظر إلى ما بعد العيد حيث تعطلت المصالح وكثير منهم مرتبطة مصالحه مابين العاصمة والولايات الأخرى, إذ أن هنالك المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج بالعاصمة الخرطوم، منهم أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة التى لا تحتمل الانتظار، لا يوجد أطباء ذات تخصص إلا في الخرطوم، كذلك الطلاب الذين لديهم اكمال بحوث ومشاريع تخرج وتسليمها مع مشارف العام الجامعي الجديد، في هذا الزخم أعلنت الحكومة أنه لايمكن الوصول إلى الخرطوم إلا عبر المركبات الخاصة بأسعار خرافية لفئة التذكرة الواحدة وخاصة الولايات البعيدة, كما أن هنالك من سافر من ولاية الخرطوم إلى ولايات أخرى بعيدة وانقطعت سبل الرجوع عند إعلان الحظر وهو عالق ومتبق وموجود بها منذ عدة شهور وهنالك من وافته المنية وهو بعيد عن أهله وأحبابه ولم يتمكن من أداء واجب العزاء فيهم.

الآن عيد الأضحى المبارك على الأبواب بسبب تمديد الحظر والسفر إلى الولايات حرمت كثير من الناس مشاركة أهلهم فرحة العيد وخاصة العيد الكبير الذى يعتبر ملتقى الأهل والأحباب كما أن هنالك عالقين فى الولايات البعيدة وهم المسؤلون عن الصرف عن أسرهم لايمكن من إرسال المصروفات لهم.

على كل حال كما أن للحظر فوائده التى تتمثل فى حماية المواطن من جائحة كورونا التى حصدت العديد من الأرواح فى العالم، لها آثارها المؤثرة على حياة الناس.

اجرينا استطلاعاً مع عدد من المواطنين حول هذه الجزئية وقال يونس أحمد: اتيتا إلى ولاية الخرطوم منذ أربعة أشهر من أجل اجراء عملية جراحية وبعدها صادف الحظر وحتى الآن عالقين بالعاصمة ويبدو أن السفر من والي الخرطوم شرطه الاستطاعة ونرى بام أعيننا المركبات الخاصة تنقل المواطنين بأسعار خرافية.

بعد إعلان السلطات استنئاف السفر بالبصات لجميع ولايات السودان ومن ثم تكرار ذات السيناريو من خلال تمديد الحظر إلى مابعد عيد الأضحي المبارك.

فيما قالت في حديثها لـ(الصيحة) اسماء الشيخ من سكان ولاية الخرطوم التى اعتادت فى كل عام على قضاء عطلة عيد الاضحى المبارك مع والديها الذين يقطنون بولاية سنار قالت: تحسرت في هذا العام خاصة فى ظل انتشار (جائحة كورونا) من عدم تمكني من الذهاب اليهم.

وأضافت أن أصحاب المركبات الخاصة مازالوا يقومون بإعمال الاستغلال ويعتبرون أن هذه الفرصة الوحيدة التي يقومون فيها بارتفاع أسعار التذاكر وخاصة ولايات دارفور وكردفان.

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استطلاع: عائشة الزاكى

الخرطوم: (صحيفة الصيحة)