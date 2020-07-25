الهلال يضم لكشفه أصغر لاعب في الدوري الممتاز

التاريخ: 25-يوليو-2020
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تضمنت قائمة لاعبي الهلال الذين خضعوا لفحوصات كوفيد 19 ظهر الخميس اسم أصغر لاعب في الدوري، حيث خضع الواعد مجاهد الأمين لفحص فيروس كورونا ضمن نجوم الهلال الذين تم فحصهم بأكاديمية تقانة كرة القدم بإشراف اتحاد كرة القدم ووزارة الصحة الاتحادية، وذلك تمهيداً لاستئناف بطولة الدوري السوداني الممتاز.
وبحسب صحيفة المواكب، يعد مجاهد صاحب الـ(16) ربيعاً أصغر لاعبي بطولة الدوري الممتاز، وكان مدرب الهلال الفاتح النقر قد أتاح له فرصة المشاركة أمام الرابطة كوستي بالجوهرة، وخضوعه للفحص يعني أن مدربه يخطط للدفع به في مقبل المباريات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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