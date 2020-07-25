الصراع القبلي يتجدد ويحصد الارواح

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من المؤسف ان الصراع القبلى فى بلادنا اصبح يتكرر باستمرار ، فما ان تهدا الاوضاع فى مدينة ويتمنى الناس ان تنتهى الفتنة ويعملوا على معالجة المشكلة فى مكان الا وتفجعهم الاحداث بتجددها فى مكان اخر الامر الذى جعلنا نخاف – ومعنا كثيرون – من استمرار هذه الدوامة وعدم انتهاء معاناة الناس .

ظلت المشاكل تطوف بلادنا وتتجول شرقا وغربا وجنوبا ولم نر مكانا بمنأى عن الفتنة المنتنة اللهم الا الشمال الجغرافى الذى لم يكتو بهذه النيران والحمد لله ، ونسال الله ان يحفظ اهلنا فى الشمال من الانزلاق الى ما وقع فيه اهلهم فى مختلف البقاع ، وما قلناه عن الشمال نعنى به الشمال الجغرافى ككل وايضا يلزم ان نشير الى معافاة ولايات الوسط من هذه الفتنة والحمد لله ، ويمكن القول انها تشمل ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الابيض وشمال كردفان ، وهذه بحمد الله كلها يمكن الاصطلاح عليها بولايات الوسط اضافة الى ولايتى نهر النيل والشمالية كولايات الشمال ، هذه والحمد لله لم تقع فى ما وقع فيه الاخرون ، وفى المقابل رأينا كيف تغلغلت الفتنة المنتنة الى ولايات القضارف وكسلا والبحر الاحمر وانتقلت الى جنوب كردفان ولبعض ولايات دارفور ، وهاهى تطل هذه المرة من ولاية جنوب دارفور فقد حملت انباء محلية قريضة جنوب نيالا ان احداثا مؤسفة وقعت وراح ضحيتها ست وعشرون شخصا ما بين قتيل وجريح ، وأشد الخشية ان يكون الهجوم قد وقع فى اطار الاقتتال بين قبيلتى الفلاتة والرزيقات الذين ظلوا يعيشون معا فى أمان بالمنطقة الى ان القت الفتنة بكلكلها عليهم وسقط الابرياء قتلى وجرحى فى نزاع من نزاعات الجاهلية البغيضة بكل اسف وذلك فى قرية ابو دوس التابعة لمحلية قريضة .

جاء الهجوم بكل اسف بينما كانت تجرى جلسات صلح اهلية بين الفلاتة والرزيقات ، وقد ذكرت المصادر ان هوية المجموعة المنفذة للجريمة غير واضحة مما يعنى ان المشكلة بين الرزيقات والفلاتة التى يجرى الاعداد لانهائها قد لاتكون ذات صلة بهذا الجريمة مما يفتح الباب واسعا للتكهنات ويجعل من الوصول لحل شامل امرا صعبا ما لم يتم التعرف على الجهة المهاجمة ودوافعها ، لكن الجميع يرجحون ان تكون للحادثة علاقة بالمشكلة ويقولون ربما استأجر احد الأطراف مرتزقة محترفين لتنفيذ الهجوم وارادوا ان لا تلحق بهم تبعاته ، ولو صدق هذا الافتراض – وهو الراجح – فإن المشكلة سوف تزداد تعقيدا بدل حلها وجلب السلام والاستقرار.

وما يجب ان يضطلع به عقلاء المنطقة وكل الحادبين على مصلحة البلد ان ينهوا فورا اى اسباب للاحتراب وبالذات الاستهداف القبلى لان الجراح الناتجة عن صراع كهذا سيكون من الصعب التئامها ، وستظل تنزف وتؤلم الناس كل ما تجددت ، ولابد من جلوس كبار المنطقة مع بعض والتعهد بالوقوف معا ضد اى احتراب ، ولتلزم كل جهة اطرافها ومنسوبيها بالهدوء ، وتبادر هى الى الاعتراض عليهم وردعهم ان رات فيهم توجها للاحتراب.

نسال الله ان يحفظ بلادنا من كل سوء يراد بها ، وان يفهم اهلنا ان سلامتهم فى عيشهم مع بعض فى وطن يسع الجميع ، وان هذا امر ممكن الحدوث بل لاحل سواه ، ولابد من العمل على تحقيقه على ارض الواقع .

والله الموفق لما فيه الخير