سوداكال يتأهب لولاية جديدة في المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يعيش المريخ افضل ايامه في ظل قيادة الرئيس سوداكال له ويتوقع ان يتم تجديد الثقة من قبل الجمعية العمومية للنادي في سوداكال من خلال الجمعية العمومية المقبلة بعد النجاحات التي حققها ويتوقع دعم المجلس ببعض العناصر الشابة التي اثبتت الوفاء والولاء للمريخ.

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