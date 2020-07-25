بلطجة أمريكية يلزم وضع حد لها .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تناقلت وسائل الاعلام فى الساعات الأخيرة من مساء الخميس بتوقيت الشرق الاوسط نبأ تعرض طائرة مدنية ايرانية الى تحرش ومضايقة من مقاتلتين امريكيتين فى منطقة التنف السورية على المثلث الحدودى مع العراق والاردن حيث تتمركز قوات الاحتلال الأمريكية .

الطائرة المدنية الايرانية التى كانت تحمل على متنها 155 راكبا بينهم عدد كبير من النساء والاطفال وجدت نفسها محاصرة من المقاتلتين الامريكيتين واحدة تحتها وآخرى من فوقها ، مما اضطر قائد الطائرة الى الهبوط المفاجئ والسريع باتجاه مطار بيروت تفاديا للاصطدام بالطائرات المتحرشة الأمر الذى نتجت عنه اصابات بين الركاب اضافة الى حالة الذعر والاضطراب الذى وقع للركاب.

احد ركاب الطائرة (رضوان نور الدين ) اكد فى تصريحات لاحدى محطات التلفزة فى لبنان ان الهبوط المفاجئ والسريع للطائرة حدث مرتين مؤكدا ان الفاصلة بينهما 20 الى 30 ثانية ، وكان النزول الاول أصعب وأكثر حدة مبينا ان جميع ركاب الطائرة طاروا من مقاعدهم وضربوا برؤوسهم فى سقف الطائرة وسقطوا على ارضيتها وبالذات فى المرة الاولى ، وقد نال قبطان الطائرة اشادات كبيرة على براعته ورباطة جأشه اذ سيطر على الأمر واعاد التوازن للطائرة واستقر بها فى هدوء بالجو الى ان هبط بسلام فى مطار بيروت .

ان هذه الحادثة تكشف وبوضوح مدى استهتار امريكا بارواح الناس وحياتهم ، ومدى استهانتها بالقانون والانسانية والعدالة .

وقد اوضح الحادث ايضا جبن الكثيرين وضعف موقفهم وسكوتهم القبيح على الجريمة الأمريكية النكراء والبشعة ، والتى كادت لولا لطف الله تعالى وعنايته وكريم تفضله ان تتسبب فى كارثة كبرى وما يمكن ان يفضى إليه هذا السلوك الامريكى الاجرامى من نتائج صعبة على المنطقة ككل .

ان هؤلاء الذين التزموا الصمت ولم يستنكروا العمل الامريكى القبيح انما يخونون اهلهم وبلدهم وفى المقام الاول يخونون ضميرهم ، وكان الاجدر بهم وبكل شريف يحترم نفسه وانسانيته ان يعبروا عن رفضهم للبلطجة الأمريكية والانتهاك الصريح لقواعد حقوق الانسان وحماية ارواح المدنيين الابرياء ، وتقع المسؤولية بشكل مباشر هنا على منظمة الطيران المدنى الدولية التى يجب عليها ان تقول كلمتها وتصدر حكمها فى تعريض حياة المسافرين المدنيين الابرياء للخطر ، وما كان سينتج عن هذا التصرف الامريكى العدوانى الاخرق من كارثة حقيقية بمعنى الكلمة لولا لطف الله تعالى ورعايته.

ان هذا العمل الاجرامى الكبير يستحق وقفة بوجهه من الجميع ، واى تراخ فى هذا الأمر سيؤدى حتما الى طغيان امريكا وارتكابها الكثير من الجرائم طالما انها تسرح وتمرح وتمارس البلطجة والارهاب المنظم دون ان تجد من يردعها ويعاقبها او على الاقل يقف بوجهها ويستنكر فعلها القبيح .

ومن القلائل الذين سجلوا موقفا مشرفا حركة الجهاد الاسلامي فى فلسطين التى ادانت بأشد العبارات محاولة الاعتداء الإرهابية التي تعرضت لها الطائرة المدنية الإيرانية ،

واعتبرت الحركة ان الحادث الإرهابي يدل على النوايا العدوانية الأميركية ودورها في تهديد الأمن في منطقتنا ، ورأت الحركة ان من حق إيران اتخاذ كل الخطوات والإجراءات للرد على المحاولة الإرهابية ضد الطائرة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد قالت إن طائرتيها كانتا فى مهمة عادية وتحتفظان بمسافة مناسبة من الطائرة الايرانية ، وبعد التأكد من هويتها انسحبتا ، لكن لايمكن تصديق امريكا بتاتا حتى وإن لم ترد رواية معارضة لروايتها فكيف ان كانت الروايات المضادة صادرة عن اكثر من جهة ، وقد استمعنا الى افادات الركاب التى تدحض الرواية الأمريكية ، وايضا جاءت الرواية السورية معارضة لماقالته امريكا فقد كشفت مصادر بالطيران المدني السوري أن طيراناً يعتقد أنه تابع للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة اعترض طائرة مدنية إيرانية في الأجواء السورية بمنطقة التنف ، ما اضطر الطيار لخفض مستوى الطيران بشكل حاد الامر الذى أدى لوقوع إصابات طفيفة بين الركاب.

وقالت المصادر الأمنية بمطار بيروت، إنها لا تتمكن من تحديد هوية المقاتلات التي اعترضت الطائرة الايرانية لكنها تؤكد أنهما طائرتان.

ونشر موقع “إنتل سكاي” خبرا موثقا بالفيديو يفيد بان طائرات حربية اعترضت الرحلة الإيرانية .

وزارة الخارجية الإيرانية قالت إن طهران تُحمل واشنطن مسؤولية تداعيات اعتراض طائرة الركاب في الأجواء السورية ، وإنها أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بذلك.

وقالت الخارجية الإيرانية أنها تدرس ما حدث لطائرة الركاب لاتخاذ الإجراءات اللازمة سياسيا وقانونيا.

ومن المعروف ان التعرض لطائرة ركاب يعتبر انتهاكا صريحا لأمن الطيران المدني واتفاقيتي شيكاغو ومونتريال

وقد اعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية تقديمها شكوى أمام منظمة “إيكاو” بشأن الحادث .

ولابد ان يجبر المجتمع الدولي أميركا على التصرف كدولة ، وعلى المجتمع الدولي أن يتحد أمام الإجراءات الأميركية اللاقانونية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وحتى يعيش العالم بامان لابد من وضع حد لهذا العبث الامريكى بارواح الناس ، وايقاف هذه البلطجة والتمادى فيها ، وعلى الجميع القيام بالدور المطلوب منهم ليأمن الجميع .