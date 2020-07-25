حمدوك يساعد على تضعضع الثقة فيه

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في مؤتمره الصحفى الذى عقده قبل ثلاثة ايام تحدث السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك عن اكثر من موضوع ، ونقف فى هذه المساحة مع كلام السيد رئيس الوزراء حول رفع الدعم تدريجيا عن الوقود ، حيث

اكد الرجل هذا الامر وقال انهم سيقومون به قريبا وعلى الناس ان تتفهم ذلك ، ونفى الدكتور حمدوك صحة التكهنات عن نيتهم رفع الدعم عن الكهرباء وحديث الناس عن قرب ذلك ، وجاء الحديث عن عدم زيادة اسعار الكهرباء مريحا للناس ، لكن فى نفس الوقت زادت هواجسهم وتعاظم خوفهم من غلاء فاحش غير مسبوق سوف تشهده الاسواق بعد تطبيق ما اسماه السيد رئيس الوزراء بالرفع التدريجى للدعم عن الوقود ،

وهذا بالطبع يعنى زيادة فى كل شيئ بلا استثناء ، ومن المعروف ان زيادة اسعار الجازولين تعنى ارتفاع اسعار النقل والترحيل وهذا سينعكس مباشرة على حركة الناس وتواصلهم والزيادة الاساسية والاكثر تاثيرا على حياة الناس ستكون فى اسعار المواد الغذائية وعموم احتياجات الناس ، وايضا ستزيد اسعار الخدمات بشكل عام وهذه سوف تؤثر على حياة الناس اليومية ، لذا كان حديث السيد حمدوك باعثا على سخط الناس واحباطهم لانه يعنى تأكيد الزيادة المتواصلة فى الاسعار لكل شيء.

بعض المختصين فى الاقتصاد رأوا ان حديث رئيس الوزراء بشأن عزم الحكومة على رفع الدعم عن المحروقات بصورة متدرجة أحبط السودانيين ورسم صورة قاتمة لما سيكون عليه الوضع الاقتصادي في مقبل الأيام ،

ومن الذين ذهبوا الى هذا الاتجاه الخبير الاقتصادى الدكتور عادل الدومة الذى اعتبر ان رفع الدعم عن البنزين والجازولين سيؤدي الي إرتفاع في أسعار السلع الأساسية للمواطنين نتيجة الارتفاع الذي سيحدث في

تكلفة النقل والترحيل ، مبيناً أن رئيس الوزراء بدلاَ من أن يطمئن المواطنين على إستقرار معاشهم ، أقلق مضاجعهم من خلال حديثه مساء الأربعاء ، والذي أعلن فيه مضى الحكومة تدريجياً في رفع الدعم عن المحروقات والذي قال أنه يخلق تشوهاَ في الإقتصاد القومي.

وطالب الدومة حكومة حمدوك بالبحث عن حلول إقتصادية عملية لإزالة التشوهات في الإقتصاد دون اللجوء للحلول السهلة مثل رفع الدعم باعتباره يمس بصورة مباشرة حياة المواطنين داعياً إلى ضرورة أن تلتفت

الحكومة للحلول التي تحتاج إلى جهد مثل زيادة الإنتاج من خلال دعم القطاعات الإنتاجية خاصة في المجالات التي يتميز فيها السودان بميزات نسبية مثل الزراعة والثروة الحيوانية والمعادن.

الأستاذ محمود محمد زين الخبير في النظم المالية والمحاسبية اشار الي التصريحات السابقة التي كان قد أطلقها رئيس الوزراء وأكد فيها عدم نية الحكومة رفع الدعم عن السلع ، مبيناً أن حديثه في المؤتمر الصحفي هذا يؤكد ان الرجل بلا ذاكرة او انه غض الطرف عن وعوده السابقة لأسباب يعرفها هو ، وقال انه بهذه الخطوة يفقد ثقة الناس فيه وفي حكومته الانتقالية لأن كل الوعود التي أطلقها لم يتم تنفيذها.