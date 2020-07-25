الفحص الطبي يؤكد سلبية كورونا للاعبي الهلال

الخليج 365 : أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعبي فريق الكرة والجهاز الفني والإداري بنادي الهلال , بأن نتيجة فحوصات كورونا ( سلبية ) , هذا وقد اكد الكابتن خالد النقر نائب مدير الكرة، بانهم تسلموا تقرير المعمل المختص بوزارة الصحة الولائية عبر الاتحاد العام , والذي اثبت سلامة كل منسوبي نادي الهلال الذين تم إخضاعهم لفحص كورونا وعليه سيدشن الفريق تدريباته اعتباراً من اليوم السبت.

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