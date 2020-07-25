الشيوعي: والي الجزيرة المكلف السابق عطل لجنة إزالة التمكين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد رئيس بالحزب الشيوعي بولاية الجزيرة هاشم ميرغني علي ضرورة تماسك جماهير الولاية للاسهام في استرداد حقوقها من المال العام التي سلبها النظام البائد ، وقال في حوار ينشر لاحقا المواطن مطالب بحماية الثورة من الاستهداف وشدد ميرغني على ضرورة تفعيل لجان إزالة التمكين للقضاء على سيطرة عناصر النظام البائد، واتهم والي الجزيرة المكلف السابق أحمد حنان بتعطيل لجنة إزالة التمكين بالولاية ، واعتبر أن موقف الوالي المكلف متعمد و يصب في إعطاء المفسدين فرصة لترتيب اوضاعهم ، وشدد على ضرورة اتجاه الدولة بكلياتها لنهضة مشروع الجزيرة و قطع بانه تعرض لتصفية متعمدة من قبل النظام البائد.

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