رئيس أشرافية أبيي يؤكد سيادة السودان على المنطقة لحين اقرار وضع نهائي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد الرئيس المشترك لأشرافية أبيي اللواء م عز الدين عثمان، سيادة دولة السودان على المنطقة لحين اقرار الوضع النهائى لها.

وأختتم اللواء عز الدين (الخميس) زيارة الى منطقة أبيي التقي خلالها أعيان المنطقة وقوة حفظ السلام (يونسيفا)، وأحتوي رئيس الاشرافية الخلافات بين مكونات المنطقة، وأستمع الى الاراء المختلفة، وتمكن من اقناعهم وتوحيد اتجاهاتهم نحو اهداف الزيارة التى جاءت من أجل الوقوف على أحوال المواطنين ونقل بشريات التنمية القادمة للمنطقة فى ظل ثورة ديسمبر المجيدة.

والتقي سعادته بقوة اليونسفا وبحث القضايا الأمنية والإدارية التى وردت باتفاقية الترتيبات الامنية (يونيو٢٠١١) الموقعة بين الدولتين ودور اليونسفا فى حفظ الامن وحماية المواطنين.

الجدير بالذكر أن مواطنى المنطقة رفعوا علم السودان بمكان الاحتفال الذى شرفة قائد اليونسفا (لواء قبرى) .

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