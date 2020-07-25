الوادي الأخضر وروعة الهلال.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* كان يوم أمس يوما مشهودا في مدينة الوادي الأخضر تزين باللونين الأزرق والأبيض لاستقبال قادة تنظيم فجر الغد الهلالي لحضور ختام الدورة الرياضية الا رعاها رئيس التنظيم محمد عثمان كوارتي

* يوما سيظل خالدا في تاريخ هذه المنطقة الزرقاء الانتماء وهي تخرج عن بكرة أبيها رجالا ونساء وشبابا للمشاركة في هذا الحدث الفريد

* لم يدهشني الحضور الباهي والآنيق لقادة التنظيم وإنما اندهشت لجمال وروعة أهل الهلال وهم يتدافعون بكل هذا الحب لرد الجميل لهذا الشاب الذي رعي هذه الدورة وقدم لاهل المنطقة ولشبابها ما يعجز الخيال عن وصفه

* اكثر من عشرين فريقا شاركوا في هذه الدورة وقدم لهم معدات رياضية انيقة وراقية تقديرا لانتماءهم للهلال

* ما زين الاحتفال مشاركة نجوم الفريق في الزمن الجميل بقيادة البلدوزر أسامة الثغر الذي خطف الأضواء ويؤكد أن مستقبل الكرة السودانية في هولاء الشباب

* استمتعنا بتابلوهات الملك فيصل العجب وما أدراك ما العجب الساحر الأسمراني بابداعاته ولمساته الساحرة وسيف مساوي القمر الضاوي وحمودة بشير وخالد دنقلا ووليد علاء الدين والحارسين حافظ واحمد بيتر ووالي الدين بوغبا والتاج ابراهيم وصدام الدروشاب وغيرهم من النجوم الذين أبدعوا وزادوا الاحتفال جمالا واناقة

* وضح بما لا يدع مجالا للشك بأن منطقة الوادي الأخضر منطقة هلالية مقفولة أعلنت ولاءها وتاييدها ومؤازرتها لقائد تنظيم فجر الغد

* في كلمته الضافية أكد الكوارتي بأن فجر الغد هو التنظيم الحاكم للهلال في المستقبل القريب بعد ما شاهده ووجده من تأييد وإجماع أهل الهلال في هذه المنطقة

* في كل يوم يكسب فجر الغد أرضية جديدة بهذا الحراك والدعم والمساندة الجماهيرية وبات هو التنظيم الأكثر شعبية وتواجدا في الساحة

* اللجنة المنظمة للاحتفال بذلت جهدا كبيرا وخرافيا في إخراج هذا اليوم بهذا الشكل والبديع والرائع وتحية خاصة للاخ العزيز كبوتش الذي كان له القدم المعلي في حشد أهل المنطقة

* من واقع ما شاهدناه ولمسناه ومع اقتراب نهاية مجلس الكاردينال والسعي الحثيث من بعض أهل الهلال للاتفاق علي لجنة تطبيع تقود النادي خلال الثلاثة أشهر القادمة فلا مجال لاقصاء التنظيمات الهلالية قاطبة من المشاركة والمساهمة في دفع عجلة الهلال

* وعلمنا ان الهيئة الاستشارية للكاردينال ستجتمع اليوم بمنزل الخليقة مختار مكي ومن هنا نقول بأن الاتفاق علي اي لجنة دون مشورة واتفاق جميع المكونات الهلالية ستجد المعارضة والرفض التام

* تجمع الهلاليين اصبح واحدا من الكيانات المهمة في مسيرة الهلال وقاد في الفترة الأخيرة حراكا كبيرا ويضم خيرة شباب الهلال اصحاب الكفاءات ولا بد أن يكون لهم دور في تحديد مستقبل الهلال

* مع احترامنا وتقديرنا لتاريخ كبار الهلال وما قدموه للكيان في السابق وحرصهم علي مصلحة الهلال يجب عليهم أن يضعوا في اعتبارهم أن الزمن قد تغير والمستقبل اصبح الشباب

اتجاهات اخيرة

* تراجع علي اسد عن تصريحاته وتهديداته التي أطلقها قبل يومين بانسحاب المريخ من الممتاز وقال إن كل الاحتمالات مفتوحة

* ونؤكد له بأن مشاركة المريخ في الدوري مضمونة

* تصريحات دكتور بابكر المقبول مدير الإدارة العامة للطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة عن عودة النشاط الرياضي تضع إكمال الموسم في كف عفريت وما زالت كورونا وحسب رؤية الجهات الصحية تشكل تهديدا لحياة المواطنين