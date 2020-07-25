لقاء السحاب يرسم مستقبل الهلال.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

▪️لقاء السحاب بين البرير وكوارتي حرك ساكن الهلال ، شغل الناس و الاعلام .

▪️البرير ظل يراقب الاحداث من بُعد ولم يقرر دخول المعترك الا حينما اعلن بعض الصغار انهم كبار ودلفوا ينفذون مخططاً كثيراً لسرقة الهلال من اهله .

▪️طبيعي ان يكون الكوارتي اول من يلتقيه البرير فالفتى يمثل شباب الهلال وروح الثوره التي انتظمت البلاد .

▪️كوارتي بتنظيمه كان وحده في الساحه خلال الفتره الماضيه و اسهم بالقدر الاكبر في قبر العهد الاسوأ في تاريخ الهلال .

▪️ترتيبات البرير لعهد ما بعد الكاردينال ستشمل كل رموز وقيادات الهلال حتى تاتي لجنة التطبيع معبره عن اشواق وجماهير الهلال .

الجبهه العريضه التي يقودها البرير ستحبط مخطط تحالف الكرادنه والزواحف لتنصيب عبد الرحمن سرالختم للجنة التطبيع .

▪️لا لمرشح كردنه والكيزان .

▪️لا لسرالختم .

???? اعلن المريخ عبر (علي اسد) رفضه المشاركه في متبقي الممتاز بسبب نظام التجميع !!

▪️اسد قال (لن نلعب الا اذا غادر الهلال لاداء مباريات الولايات)

▪️الاعلام المريخي سلك ذات الطريق و اطلق (السكاليب) مطالباً بمغادرة الهلال للولايات !!

▪️الجُرسه الحمراء تكشف عن اهتزاز ثقة الوصيفاب في فريقهم الذي تلقى هذا الموسم ثلاث هزائم بعطبره ، شندي و الابيض فضلاً عن تعادلات بطعم الهزيمه في امدرمان مع السوكرتا واهلي مروي .

▪️مجلس المريخ يثق في فرق الولايات اكثر من فريقه ويعشم في ان تعطل الهلال .

▪️لو كان اسد يثق في فريقه لراهن علي مباراة القمه وانتصار الاحمر ليكسب الدوري لكنه يدرك ان ذلك مستحيل وإن رووووفا الذي بهدل الوصيف بشعار التبلدي يستعد لتكرار البهدله بشعار سيد البلد .

▪️بالمناسبه ، الولايات لا تمثل عقده الهلال فالذي انهزم هذا الموسم في عطبره وشندي والابيض ليس الهلال .

▪️من انتصر على السلاطين في الفاشر وحصد اللقب من خارج الديار هو الهلال ومن سقط في ذات الملعب بهدفي الولد الشقي منتصر عثمان ليس الهلال !!

???? الاعلام الاحمر دعم موقف موقف مجلس المريخ من الممتاز وشدد على ضرورة الانسحاب من الدوري .

▪️معلوم ان الاعلام الاحمر مناؤي لمجلس سوداكال وظل معارضاً لكل قرارته .

▪️هذه اول مره يدعم فيها الاعلام الاحمر قراراً لمجلس سوداكال والسبب معلوم ولن يغيب عن فطنة المجلس الاحمر .

▪️نعم ، الاعلام الاحمر يريد توريط مجلس سوداكال في مواجهة شداد الذي لن يتواني في انفاذ القانون على المريخ .

▪️عند شداد لا كبير على القانون ويمكن تهبيط المريخ كما هبطت من قبل انديه اعرق من المريخ .

▪️هبطت بري ثم المورده

وكلاهما اعرق من المريخ وهبط التحرير بطل اول دوري سوداني .

▪️اعلام المريخ يدفع مجلس سوداكال نحو كمين محكم .

???????? كلام سياسه .

▪️هل صحيح ان القوات المسلحه عينت كوز امنجي لمراقبة الاسافير وملاحقة الثوار !!

▪️هل صحيح انه ذات الكوز الذي قطع النت ايام هبة الاعتصام وكان يتولى قيادة هيئة الاتصالات !!

▪️مؤسف جداً ان عين الجيش جبهجي امنجي لقياده ما اسماه قسم جرائم المعلوماتيه .

▪️نحن مع حق القوات المسلحه في ملاحقة كل من يسئ لها لكنا ضد تعين مصطفى عبد الحفيظ بكل تاريخه المعلوم في قيادة الوحده الجديده .

▪️تعين المذكور يعضد من مزاعم من يقولون ان الفلول لا يزالوا في مراكز صنع القرار .

???? عصفوره .

▪️في رحلة منتخب الشباب للدوله الخليجيه قبل بضع سنين تحرش المدرب صاحب السيره الوسخه باحد اللاعبين والذي عالجه بصفعه مدويه .

▪رئيس البعثه قرر اعادة المدرب للخرطوم لكن المرحوم زكي تدخل وقال للرئيس البعثه ، الامر سيكون فضيحه للمنتخب والاسلم عودة المدرب المذكور مع البعثه وقد كان .

▪️لجنة المنتخبات الحاليه على علم بالحادثه لذلك استبعدت المذكور من المنتخبات لذا كان هجومه المتواصل علي د. برقو .

▪️في عهد برقو ، الاخلاق قبل الخبرات ولا مجال للحلوات ، لاسيما حلوات مدني .