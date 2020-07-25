(48) ساعة تبقت من الزمن ..!.. بقلم قسم خالد

الخليج 365:

خلال الفترة الاخيرة سمعنا وسمع الشارع الهلالي العديد من الرويات فيما يتعلق بامر لجنة التطبيع الهلالية ، فمنهم من يقول ان السيد الخديوي عقد تفاهمات مع اللجنة القانونية بالاتحاد السوداني لكرة القدم بالتمديد له ولمجلسه ، واخرين يتحدثون جهرا عن العلاقة التي تربط الرجل باعضاء بارزين بتلك اللجنة ، واخرين تحدثوا عن المستشار الاول للخديوي وعرابه من اعضاء الاتحاد السوداني ، واخرين شاهدوا الرجل في ضاحية الخرطوم (3) وهو خارجا لتوه من اجتماع مع احد اعضاء اللجنة القانونية بالاتحاد السوداني ، لكن المؤكد ان هناك اختلاف كبير داخل اللجنة القانونية للاتحاد ، فالسيد رئيس اللجنة البروف جلال خرج خلال بداية هذا الشهر بتصريحات لاذاعة هوى السودان مؤكدا رغبتهم الاكيدة في تكوين لجنة تطبيع للهلال منتصف الشهر الحالي بعد انتهاء اجل المجلس ، قبل ان يفاجئنا عضو اللجنة محمد حلفا بتصريح مخالف لتصريحات السيد رئيس اللجنة حينما اقر بالتمديد للخديوي ومجلسه ، وبالامس اطل علينا رئيس اللجنة القانونية عبر التلفزيون القومي مؤكدا جائحة كورونا ستدفعهم للتمديد لمجلس الخديوي ، وهنا لا ادري ما علاقة لجنة التطبيع التي تنوي اللجنة القانونية تكوينها لتسيير دولاب العمل بنادي الهلال بجائحة كورونا ، وهل تلك الجائحة ستمنع اللجنة من تكوين لجنة التطبيع؟؟

تكوين لجنة التطبيع كما هو معروف امر مكتبي لا يحتاج لعقد جمعية عمومية تشرف عليها لجنة انتخابات ، تكوين لجانة تطبيع للهلال عزيزي بروف جلال لا علاقة له بتلك الجائحة الا ان يكون في الامر (ان) واخواتها ، كلما في الامر هناك لجان هلالية تعمل ليل نهار من اجل الوصول لقائمة موحدة تدفع بها لسيادتكم وما عليكم الا اصدار القرار لياخذ شكله القانوني ، يعني جائحة كورونا لا تمنع لجنتكم المؤقرة من اصدار قرار لجنة التطبيع الا ان تكون لجنتكم ترغب في استمرار الخديوي والتمديد له ولمجلسه رغم انف القانون ، ورغم انف جماهير الهلال .

وهناك سؤال يقفذ للذهن مباشرة هل يتبع الهلال اداريا للاتحاد السوداني لكرة القدم ؟ ام انه يتبع للمفوضية الولائية ؟ الاجابة يا عزيزي بروف جلال تجدها في النظام الاساسي لنادي الهلال الذي لم يشير من قريب او بعيد للاتحاد السوداني ، انما اشار صراحة للمفوضية الولائية ووزارة الشباب والرياضة بولاية الخرطوم ، عليه فان لجنتكم غير معنية بتكوين لجنة التطبيع بل هو حق اصيل للمفوضية الولائية الي حين انعقاد الجمعية العمومية لنادي الهلال التي يحق لها تحديد نص واضح بتبعية الهلال للاتحاد السوداني من الناحية الادارية والي ذاك الوقت يبدو اي تدخل منكم في شئون الهلال الادارية لا يحكمه قانون ولا يقره منطق الا ان اردتم فرض الخديوي بالقوة على شعب الهلال ، وقتها سيكون رد جماهير الهلال قاسيا على لجنتكم وعلى الاتحاد السوداني الذي يبدو انه يرغب في حشر انفه في امر لا يخصه .

اخيرا اخيرا ..!

خلال الايام الماضية انتمت كافة مكونات شعب الهلال في تفاهمات مشتركة من اجل الوصول لقائمة موحدة تدير شئون النادي خلال الفترة المقبلة وتحديدا بعد يوم الاسبع والعشرين من يوليو الجاري الموعد الذي حدده الخديوي بنفسه لمغادرة كرسي الرئاسة بنادي الهلال ، تنظيمات الهلال وحتى لا يحدث الفراغ الادارى ظلت في حالة اجتماعات متواصلة كما قلت للوصل لقائمة موحدة تدفع بها لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضية من اجل تكوين لجنة تسيير تدير العمل الادارى بنادي الهلال ، لكن ابت نفس بروف جلال الا ان (تنكد) على شعب الهلال بتلك التصريحات المستفزة بالتمديد للخديوي ومجلسه ، والتمديد يعني ان السيد الخديوي هو الذي سيشرف على قيام الجمعية العمومية العادية لاجازة النظام الاساسي ، وبالتالي اتاحة الفرصة له ليحكم الهلال اكثر من نصف قرن وليس (25) سنة كما صرح بذلك لكنه تراجع بعد ان شعر ان شعب الهلال بات لا يطيقه من كثرة وعوده الكذوبة .

ليبقى السؤال الا يدرك البروف جلال ونائبه محمد حلفا خطورة ما يناديان به من خلال تصريحاتهما ؟ الا يدركان ان عملية التمديد التي يخططان لها ستجعل من الهلال منطقة مشتعلة اللهوحده من يعلم بما تسفر عنه .

اخيرا جدا ..!

(48) ساعة فقط تفصل الهلال عن اسوا مجلس ادارة يمر عليه خلال السنوات العشرة الاخيرة ، (48) ويتحرر الهلال من فلول النظام البائد الذين حكموا الهلال بامر المؤتمر الوطني ولم يحكموه باردة شعب الهلال ، (48) ساعة فقط ويغادر الخديوي سدة الحكم بهذا النادي الكبير ولا اسفا عليه ، (48) ساعة ويغادر كل من له علاقة بالحزب البائد سوح الهلال ويعود الازرف لحضن محبيه وانصاره .

نواصل

اذهبوا فانتم الطلقاء