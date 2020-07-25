الهلال يُدشِّن إعداده اليوم في غياب الدوليين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يدشن فريق الكرة بنادي الهلال في السابعة من مساء اليوم بملعبه الجوهرة الزرقاء، تحضيراته استعداداً للاستحقاقات التي تنتظره في الفترة المقبلة من خلال بطولتي الدوري الممتاز وكأس السودان بعد أن كان اتحاد الكرة السوداني قرّر في وقت سابق استكمال الموسم اعتباراً من منتصف أغسطس المقبل.

وكان الهلال تسلم ظهر أمس من وزارة الصحة الولائية نتائج فحوصات كورونا التي خُضع لها لاعبوه وجهازه الفني والإداري أمس الأول بمباني اكاديمية تقانة كرة القدم.. وجاءت النتائج سلبية لجميع منسوبي النادي ما دعا الجهازين الفني والإداري لاخطار اللاعبين ببدء الإعداد اليوم.

وكانت انطلاقة تحضيرات الهلال تأخّرت لقرابة الأسبوعين بعد أن كان النادي حدّد في وقت سابق الحادي عشر من يوليو لبداية إعداده قبل أن يتراجع عن هذا التاريخ بسبب تأخُّر لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السوداني لكرة القدم في إكمال ترتيبات خضوع أندية الممتاز للفحص.

وكان المدير الفني للهلال الفاتح النقر دفع بطلب مفاجئ لإدارة الكرة يوم الخميس بمشاركة كل لاعبي الفريق بما في ذلك الدوليين في تحضيرات الفريق منذ يومها الأول، وهو ما دفع النادي لإرسال خطاب لاتحاد الكرة يطلب من خلاله لاعبيه الدوليين وهو الطلب الذي رفضه الاتحاد، حيث تمسّك باستمرار كل اللاعبين في مُعسكر المنتخب حتى نهايته يوم الثلاثاء المقبل.