شرق درافور .. قوى التغيير ترفض الوالي الجديد وتكشف مفاجأة عنه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلنت تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بولاية شرق دارفور عن تجاوزات لرغبة الشارع وخرق للمؤسسيه في مسألة ترشيحات وتعيينات الولاة المدنيين ، وخاصة والي شرق دارفور “د. محمد عيسي عليو” .

جاء ذلك في بيان صحفي حيث كشفت بأن المرشح من منسوبي النظام البائد وضمن المشاركين في الحوار الوطني فيما نفي حزب الامه القومي أي ارتباط له بالمرشح، وتابع البيان” نرفض هذا النهج الذي أختير به ونعتبره غير متسق مع مبادئ وأهداف الثورة ،وحثت الحريه والتغيير جماهير الشعب بالولايه على ضرورة الإصطفاف حول أهداف الثورة وحماية مبادئها، وأعلنت التمسك بالمرشحين السابقين.

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