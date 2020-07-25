مجلس السيادة يؤكد عدم التهاون في ردع المتفلتين والمخربين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر، الجمعة، عدم التهاون في ردع المتفلتين والمخربين، بينما اتّهمت قوات الدعم السريع طرفاً ثالثاً “لم تسمِّه” له أجندة يسعى عبرها لجرّ دارفور إلى وضع عام 2003. ووصف جابر خلال لقائه، قيادات الإدارة الأهلية بمحلية كتم بحسب وكالة الأنباء السودانية، قضية الأمن بالجوهرية،

وشدد على أنهم لن يتهاونوا أو يجاملوا في إفلات منتهكيه من العقاب وتعريض أرواح المواطنين للخطر، وأعلن جابر عن جملة تبرعات بلغت 5 مليارات جنيه لصندوق الخدمات بالمنطقة، شملت 3 مليارات من قائد ثاني قوات الدعم السريع و2 مليار من مجلس السيادة، بجانب مبلغ 300 ألف جنيه بواقع 100 لكل من تنظيمي الشباب والمرأة واتحاد كرة القدم، والتزم جابر بإعادة تأهيل مستشفى كتم وتوفير (وابور) كهرباء للمدينة.

من جهته، تعهّد قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو بفرض هيبة الدولة، وقال “لن نجامل أحداً فيما يتعلّق بالأمن مهما كانت مكانته”، وأكّد دقلو أنّ المُطالبة بالحقوق مكفولة للجميع دون اللجوء إلى الاستفزازات. وكانت محلية كتم قد تعرّضت مؤخراً إلى أعمال تخريب من بعض المتفلتين شملت المباني وحرق 14 عربة داخل المحلية.