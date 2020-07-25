40 ضحايا هجوم المليشيات المسلحة على قرية أبو دوس بمحلية قريضة...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إرتفع عدد ضحايا الهجوم الذي نفذته المليشيات المسلحة مساء (الخميس) على قرية ”أبو دوس“ بمحلية قريضة التابعة لولاية جنوب دارفور، إلى 15 قتيل و25 جريحاً.

وأدانت تنسيقية النازحين واللاجئين معسكرات قريضة الهجوم ”الغادرة“ الذي نفذته المليشيات المسلحة على المدنيين العزل بقرية أبو دوس وتعد القرية إحدى مناطق العودة الطوعية تقع على بُعد 15 كيلومترات شمال غرب مدينة قريضة.

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ويشار إلى أن هذه العودة جاءت تنفيذا لمخرجات مؤتمر ”الصلح والتعايش السلمي“ لجميع القبائل جنوب مدينة نيالا الذي انعقدت في شهر مايو الماضي، بمنطقة النضيف برعاية حكومة ولاية جنوب دارفور، وقائد ثاني قوات الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو، وبعد تأكيدهم على إلتزام الحكومة بتوفير الحماية والأمن للموسم الزراعى.

وأصدرت التنسيقية بيانا حملت فيه مسؤولية الهجوم للحكومة الإنتقالية، وطالبت بإقالة مدير التنفيذي للمحلية، ومدير الشرطة، وقائد الجيش، وتغيير كل أفراد الجيش والدعم السريع بالمحلية، وتأمين موسم الزراعى، تغيير وكيل النيابة بالمحلية.

كما طالب البيان الذي إطلعت عليه ”صوت الهامش“ الحكومة الاتحادية بزيارة المحلية للتعرف علي مشاكل وطبيعة الصراع بالمحلية وإنصاف الضحايا، وتشكيل للإجراء تحقق عاجلا في الهجوم، وتقديم المتورطين فيه للعدالة فورا.